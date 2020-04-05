شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة.. صاحب الألقاب الستة لكأس مصر وواحد من الأندية السبعة المتوجة بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان الفريق دائما فى قلب المنافسة على البطولة، وكان دائما فى المربع الذهبى، وأحيانا فى المركز الثانى، والثالث حتى تحقق حلمه وحقق الإنجاز بالفوز بأول بطولة دورى فى تاريخه موسم 1962/1963 بقيادة هداف الفريق ونجمه الأول حسن الشاذلى ومصطفى رياض وبدوى عبد الفتاح.

الترسانة صاحب الألقاب الستة لكأس مصر وواحد من الأندية السبعة المتوجة بالدورى فاز الترسانة بكأس مصر 6 مرات أعوام (1923-1929- 1954- 1965 -1967- 1986)، بينما وصل للنهائى 5 مرات أعوام (1938-1950-1956-1966) لكنه لم يحالفه الحظ فى الفوز بها.. وارتبط نادى الترسانة بالفوز فى النهائى على ناديى الزمالك والمصرى بنتيجة (4-1) فى نهائى كأس مصر، وهى تعد أكبر نتيجة للترسانة فى مشاركته فى نهائى كأس مصر.. بينما تعد نتيجته مع النادى الأهلى فى نهائى كأس مصر عام 1950 بالهزيمة (6- صفر) هى أكبر هزيمة فى مشاركته فى كأس مصر، بينما أكبر فوز أحرزه نادى الترسانة على النادى الأهلى كان فى موسم 1953-1954 وكان بنتيجة ثقيلة (6-2)، وأيضاً فى موسم 60-61 كرر نادى الترسانة فوزه على النادى الأهلى بنتيجة (5-1)، أى أن نادى الترسانة كان بمثابة بعبع الأهلى والزمالك فى الخمسينيات والستينيات، فضلاً عن كونه واحدا من الأندية السبعة التى تذوقت طعم التتويج بالدورى المصرى على مدار تاريخ المسابقة.