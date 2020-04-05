شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة.. «شواكيش» عشقوا الألقاب وقدموا أجيالًا من العمالقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «أندية ذهبت مع الريح» هى سلسلة كتابات نستعرض خلالها بشكل يومى تاريخ أحد الأندية الكبرى فى الكرة المصرية التى صالت وجالت فى السابق قبل أن ينطفئ بريقها وتفقد لمعانها وتغيب من التواجد على الساحة الكروية على مدار السنوات الماضية وتطوى صفحات المنافسة مع الكبار، بعدما سطرت تاريخاً من ذهب فى بدايتها.

تأسس نادى الترسانة فى عام 1921 كواحد من أوائل النوادى الرياضية فى مصر ليبدأ نشاطه فى كرة القدم فى نفس الموسم، ويحصل النادى على أول بطولة فى تاريخه عندما فاز ببطولة كأس مصر 1923 ليصبح ثانى ناد مصرى يفوز بتلك الكأس بعد الزمالك. وكرر الترسانة إنجازه مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات بعد فوزه بالكأس للمرة الثانية فى العام 1929، ومن ثم بدأ النادى فى الاشتراك ببطولة الدورى الممتاز منذ نشأته عام 1948 وحصل الترسانة على المركز الثانى وراء الأهلى بعد منافسة ثنائية بينهما، وفاز الفريق مرة أخرى ببطولة كأس مصر عام 1954 ليحقق الثلاثية ببطولة كأس مصر.