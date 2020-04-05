شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: استئناف الدورى الألمانى منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى أن أندية الدورى الألمانى بدرجتيه، الأولى والثانية، اتفقت على موعد استئناف المنافسات. وبحسب مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية فإن الأندية الـ36 اتفقت على عودة المباريات، خلال الأسبوع الأول أو الثانى من مايو المقبل، وإنهاء الموسم فى موعد أقصاه 30 يونيو.

ولن يتم لعب الجزء الأكبر من هذه المباريات، بالنظام المعروف باسم الأسبوع الإنجليزى (إقامة عدة مواجهات فى الأسبوع الواحد). وأضافت المجلة أن الشرط لتنفيذ هذه الخطة، يتمثل فى أن تعطى السلطات الصحية الضوء الأخضر، لإقامة مباريات بدون جمهور.