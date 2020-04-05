شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يبحث حلولًا بديلة لفك ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الاتحاد الأوروبى دراسة سيناريو إقامة 3 جولات من المباريات بدلًا من جولتين فقط، خلال فترتين من فترات التوقف الدولى الثلاث المقبلة، ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالى فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويدرس اليويفا تطبيق مثل هذا السيناريو فى اثنتين من فترات التوقف الدولى الثلاث المقررة فى سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر. ويشهد جدول المنافسات تراكمًا كبيرًا للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).