هل تنجح محاولة مانشستر سيتي لضم سكرينيار مجدداً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تسعى إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إعادة هيكلة الفريق في الموسم المقبل، في بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وبالتحديد على مستوى خط الدفاع. ورغم التخمة التي تضمها قائمة "السيتي"، بوجود أسماء رنانة مثل إيميريك لابورت وبينغامين ميندي وجون ستونز وكايل والكر ونيكولاس أوتاميندي وجواو كانسيلو، إلا أنه منذ رحيل المدافع البلجيكي المخضرم فينسينت كومباني، تأثر الفريق كثيراً على مستوى المنظومة الدفاعية. وحاولت "السيتيزن" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار، حيث عرض النادي الإنجليزي دفع 65 مليون يورو، ولكن إنتر ميلان الإيطالي رفض الاستغناء عن خدماته مدافعه وتمسك باستمراره في الموسم الحالي. في المقابل أكدت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة "النيراتزوري" باتت مستعدة للتفاوض حول رحيل ميلان سكرينيار، ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي كبير. وأشارت إلى أن إنتر يسعى للاستفادة من ارتفاع أسعار اللاعبين على مستوى العالم، والحصول مبلغ لا يقل عن الذي تم دفعه في الهولندي فيرغيل فان دايك، مدافع ليفربول (84 مليون يورو)، وهاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد (87 مليون يورو). ورغم أن الباب بات مفتوحاً أمام مانشستر سيتي للدخول في مفاوضات مع إنتر لضم سكرينيار إلا أن السيتي سيجد منافسة قوية من الطامعين في كسب خدمات اللاعب السلوفاكي، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان. ويكون النادي الباريسي منافساً قوياً، بسبب استقرار النادي على الاستغناء عن خدمات المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، ما يسهم في ارتفاع قيمة اللاعب السلوفاكي، ويفتح التساؤل حول إذا كان مانشستر سيتي سينجح مجدداً لضم سكرينيار؟

