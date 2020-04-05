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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يعود إلى التدريبات في مجموعات صغيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت مجلة كيكر الألمانية أن بايرن ميونخ سيعود غداً الإثنين إلى التدريبات، بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن في مجموعات صغيرة تضم أربعة أو خمسة لاعبين.
وعادت عدة فرق من دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليغا) إلى التدريب الأسبوع الماضي، بينما ستعود فرق أخرى الإثنين.
وتم تعليق الدوري الألماني لكرة القدم حتى 30 من الشهر الجاري، لكن يمكن أن يتم مد فترة التوقف وفقاً لمدى تفشي فيروس كورونا المستجد في ألمانيا والإجراءات المتنباة لمكافحته.
وكان لاعبو البايرن يتدربون في هذه الفترة عن بعد بشكل فردي.
ولا تعد القيود في ألمانيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بنفس صرامة دول أخرى في أوروبا، إذ يتم السماح بتدرب فرق كرة قدم في مجموعات صغيرة مع اتباع بعض قواعد الأمان.
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