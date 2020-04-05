شكرا لقرائتكم كل طرف شاف مصلحته.. محمد زيدان يعلق على رحيل أحمد فتحي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورتموند سابقاً أن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي اتخذ القرار الذي يراه من وجهة نظره يحقق له المصلحة الشخصية ولا أحد يستطيع أن يلومه عليه.

أضاف محمد زيدان، أن الفترة الحالية على ما أعتقد أنها الأخيرة له في التعاقدات مع الأندية وبالتالي من حق اللاعب أن يحاول تحقيق أكبر استفادة ممكنة وهذه أمور يسعى لها كل اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

تابع محمد زيدان أن النادي الأهلي هو الآخر لن يقف على أحمد فتحي لأنه كيان كبير استطاع الصمود طيلت تاريخ الكرة المصرية وديه من اللاعبين والإمكانات ما يجعلهم قادرين على تعويض غياب اللاعب مستقبلاً.

وقال زيدان ان أحمد فتحي لاعب كبير ولديه تاريخ طويل مع الكرة المصرية وصنع العديد من الانتصارات على المستويين الدولي والمحلي وبالتالي أي قرار يحقق له استفادة قبل مغادرة المستطيل الأخضر هو حق أصيل له.

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ورفض زيدان تحميل أي طرف من الإثنين أي موقف سلبي لأنه عالم الاحتراف يحكم دائماً القرارات لذلك نحترم جميعاً قرار الأهلي بعد رفع وتلبية مطالب اللاعب والحفاظ على مصالحه بالشكل الذي يراه مناسباً له ونفس الشيء بالنسبة للاعب الذي فضل الرحيل بنهاية الموسم.

واعلن الأهلي توجيه الشكر لأحمد فتحي بعد 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء وذلك بعد وصول الطرفين اللاعب والنادي لطريق مسدود بشأن الوصول إلى تسوية مالية بين الطرفين وإعلان اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر ومختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولي بشأن محاصرة كوفيد 19 المميت.