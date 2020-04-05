شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد: حسام عاشور لاعب كبير وهو الوحيد من يحدد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر أن إعتزال حسام عاشور لاعب الأهلي أو إستمراره فى الملاعب هو المسئول عنه وحده دون غيره.

تابع عبدالله السعيد فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم ويقدمه سيف زاهر : " حسام عاشور لاعب كبير وهو الوحيد من يحدد مصيره سواء بالإعتزال أو الرحيل للعب فى نادي آخر وهو مكسب لأي فريق.

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عن إنضمام شريف إكرامي و أحمد فتحي لصفوف نادي بيراميدز ، قال عبد الله السعيد : " لا أعلم موقفهما من الإنضمام لنادي بيراميدز من عدمه الموضوع فى يد الإدارة والثنائى مكسب لأي فريق ولاعبين كبار.

وأعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.