شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينفي التفاوض مع أي حكم لتولي رئاسة لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي، عقب الاستقالة التي تقدم بها جمال الغندور من منصبه هو وجميع أعضاء لجنته، موضحا أن القرار نهائي وواضح تماما.

أضاف العطار بأن كل ما يشاع حول ترشيحات لأسماء حكام سواء سابقين أو حاليين لتولي رئاسة لجنة الحكام في هذه المرحلة، غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن اللجنة قرارها نهائي وواضح للجميع ويتمثل في أن عزب حجاج ووجيه أحمد مكلفان بإدارة شئون لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لم يتفاوض أي من أعضاء اللجنة المؤقتة مع أي حكم لتولي المنصب على الإطلاق.

شدد المدير التنفيذي على تعجبه من إقحام أسماء بعينها وترشيحات لحكام لرئاسة لجنة الحكام رغم أن قرار الإدارة واضح للجميع ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لأي بديل عنهما، وحجاج ووجيه يتوليان حاليا إدارة ملف الحكام بصورة كاملة.

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من ناحية اخري ، حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام .