شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: ماينفعشي احط نفسي مكان احمد فتحي والطرفين خرجا بشكل احترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري أن العلاقة بين النادي الأهلي وأحمد فتحي تنتهي بشكل احترافي رائع من الطرفين بعكس حالة الجدل التي تصيب الشارع الكروي حول مدى صحة قرار رحيل اللاعب وانهاء مسيرته خارج اسوار القلعة الحمراء.

أضاف حمادة صدقي أن الأهلي اظهر بيان احترافي متمنياً الخير للاعب ونفس الشيء أحمد فتحي تحدث بشكل مميز عن ارتباطه بجماهير النادي بشكل يحافظ على الترابط بينهما في المستقبل.

وقال حمادي صدقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " احمد فتحي لاعب انتهى التعاقد مع ناديه وبالتالي هناك مرحلة تفاوض وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق دائماً ما نرغب في أن يخرج الطفين بصورة ودية تحافظ على العلاقة طالما أن كل منهما حدد مصلحته واتخذ القرار المناسب".

وأوضح المدرب الشهير أن احمد فتحي لاعب دولي ساهم بشكل كبير في بطولات الأهلي على مدار 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

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تابع أن موقف أحمد فتحي حالياً يختلف عنه فكل لاعب له ظروفه وأولوياته وهو ما يجعلني أمنحه كل الحق في كل القرارات التي يراها في مصلحته ونفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي.

وأعلن الأهلي توجيه الشكر لأحمد فتحي بعد 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء وذلك بعد وصول الطرفين اللاعب والنادي لطريق مسدود بشأن الوصول الى تسوية مالية بين الطرفين وإعلان اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر ومختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولي بشأن محاصرة كوفيد 19 المميت.