شكرا لقرائتكم السعيد: مبادرة بيراميدز و تبرع اللاعبين أقل ما نقدمه فى هذه الظروف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر أن مبادرة الفريق و تبرع اللاعبين مادياً أقل ما نقدمه فى مثل هذه الظروف الصعبة التى تواجه مصر و العالم أجمع.

تابع عبدالله السعيد فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم ويقدمه سيف زاهر ، أتمني أن تمر الأزمة الصعبة علي مصر بسبب فيروس كورونا ، والتبرع المادي من لاعبي بيراميدز ومسئولو النادي أقل ما نقدمه ، وشئ إيحابي للرياضيين فى هذا التوقيت الصعب ، و أتمني إنهاء الأزمة قريبا و عودة الحياة لصورتها الطبيعية.

عن عودة الدوري ، قال عبد الله السعيد : " الأهم الآن هو إنتهاء أزمة كورونا ، ومن ثم التفكير فى عودة النشاط الكروي من عدمه.

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وأعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص فريق بيراميدز بتناول مشواره مع مدربه الحالى تشاتشيتش