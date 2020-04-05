شكرا لقرائتكم ميتشو: فترة الزمالك هي جامعة الحياة في كرة القدم لي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصربي ميتشو المدير الفني لفريق زامبيا، ومدربن نادى الزمالك السابق ، تعلمت الكثير من مواقف الحياة خلال تواجدى في نادى الزمالك

وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا مع الاعلامى إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة على قناةON TIME SPORT 2 ، أن فترة الزمالك بالنسبة له تعتبر جامعة الحياة في كرة القدم.

وأضاف مدرب الزمالك السابق قائلا : لا أحب علق شماعة أخطائى على أشخاص اخرين وافضل تحمل تذبذب النتائج.

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وتابع ميتشو: أنا الان اشجع الزمالك وسعيد بذلك وأتمنى وصول الفريق لنهائى افريقيا ، واستمرت كمشجع لفريق الزمالك وسعيد بذلك ، و مازلت على علاقة جيدة مع لاعبى ومجلس إدارة الزمالك حتى الان

واستكمل ميشتو : احترم مصر وجماهير الكرة المصرية ، وكان شيء عظيم أن كنت مدربا للزمالك وسعيد بتجربتى مع اللاعبين الرائعين وإدارة محترفة وقابلت عدد كبير من المدربين الرائعين بالإضافة الى جماهير الزمالك التى تحب كرة القدم فوهى ترة جامعة الحياة في كرة القدم حيث تعلمت الكثير عن شغف وحب المصريين لكرة القدم وشغف الزملكاوية العظماء الذين علمونى الكثير في دورس الحياة وكرة القدم.

وواصل مدرب زامبيا قائلا : الجو العام كان رائعا الناس في مصر يتنفسون كرة القدم وأتمنى أن أثبت انى مدرب كبير وذو قيمة واستكملت ما بدأته، ولم أكن أبحث عن اعذار او تعليق أخطائي سأتحمل مسئولية كل الاخطاء وكان لدينا مشكلات كبيرة في الإصابات واللعب باستمرار بعض اللاعبين لعب 59 مباراة ، ولم نقضي فترة اعداد بشكل كافي