شكرا لقرائتكم مصطفى المنيري يحدد أسباب الإصابة بالصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور مصطفى المنيري طبيب نادي الزمالك السابق أن إصابة الرباط الصليبي والكاحل هما أكثر إصابتين ستواجهان اللاعبين خلال تدريبات المنزل التي يؤديها الجميع حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

أضاف المنيري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي طارق يحيي: " سقوط اللاعب في القفز بشكل غير صحيح وقوة العضلة الأمامية على حساب الخلفية وغيرها من الأمور تساهم بشكل كبير في الإصابات بالصليبي، مطالبا الأطباء والأندية بضرورة الحذر من التدريبات التي تعرض اللاعبين للإصابة.

وكشف استشاري جراحة العظام واصابات الملاعب، عن السبب الرئيسي وراء كثرة الاصابات الصليبي في الملاعب المصرية في الفترة الأخيرة.

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وقال المنيري:" الاجهاد العصبي سبب رئيسي في اصابات الرباط الصليبي".

وأوضح:" الاجهاد العصبي يتحكم في بعض العضلات التي تؤدي إلى عدم تحمل هذا لإجهاد ومن ثم يُصاب اللاعب بالصليبي".

وأنهى حديثه مؤكداً على ضرورة حفاظ اللاعبين على أوزانهم في ظل هذه الفترة الحرجة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.