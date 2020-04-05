شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك السابق: الإجهاد العصبي سبب تعدد إصابات الصليبي وهذا رسالتى للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى المنيري، استشاري جراحة العظام واصابات الملاعب،عن السبب الرئيسي وراء كثرة إصابات الصليبي في الملاعب المصرية في الفترة الأخيرة.

وقال المنيري في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الاجهاد العصبي سبب رئيسي في اصابات الرباط الصليبي".

Advertisements

وأوضح:" الاجهاد العصبي يتحكم في بعض العضلات التي تؤدي إلى عدم تحمل هذا لاجهاد ومن ثم يُصاب اللاعب بالصليبي" مضيفا :" القفز أيضاً بشكل خاطىء يسبب الاصابة بالصليبي".

وأنهى حديثه مؤكداً على ضرورة حفاظ اللاعبين على أوزانهم في ظل هذه الفترة الحرجة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.