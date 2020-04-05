محمد فاروق: الزمالك يهتم بضم هذا اللاعب

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جدة - عمرو شويل كشف محمد فاروق نجم الأهلى الأسبق، اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع إسلام صالح، لاعب نادي مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية : "نادي الزمالك مهتم بخدمات إسلام صالح وكان يلعب فى نادي سموحة وانضم إلى اف سي مصر فى الموسم الحالي وقدم مستويات مميزة". وأضاف: "اللاعب اشترط موافقة ادارة ناديه والدخول فى مفاوضات مباشرة معه، وذلك لأن عقده لا يزال ممتد لنهاية الموسم المقبل".

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