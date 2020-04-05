شكرا لقرائتكم عمر جابر: مبادرة بيراميدز الطبية لمواجهة كورونا ستخفض رواتب اللاعبين من 10 إلى 20 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عمر جابر لاعب نادى بيراميدز ، على مبادرة فريقه بالتبرع ب 500الف وحدة طبية لمواجهة كورونا ، قائلا : أزمة كورونا تستدعى تكاتف الجميع .

وأضاف جابر في تصريحات لبرنامج ,جمهور التالتة على قناةON TIME SPORT 2 ، مع الاعلامى إبراهيم فايق، إن مبادرة بيراميدز ستخفض رواتب اللاعبين من 10 إلى 20 % حسب تكاليف الوحدات الطبية.

وواصل عمر قائلا : جميع اللاعبين رحبوا بالمبادرة بعد ابلاغنا عن طريق عبد الله السعيد قائد الفريق.

وعن التفاصيل قال عمر في مداخلة هاتفيةالادارة أبلغت كابتن الفريق عبد الله السعيد وهو من قام بإبلاغ الاعبين ورحبنا جميعا بالمبادرة لانه واجب وطنى على كل المصريين في هذا التوقيت .

وووجه جابر الشكر لجميع المصريين في اتباع التعليمات وتاقلم المصريين بسرعة وحث الجميع على ضرورة اللالتزام لمواجهة الفيروس القاتل.

أعلن نادي بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية في ظل الظروف الحالية حيث قال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر انستجرام أن ناديه سوف يتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة و أجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة في التصدي لإنتشار فيروس الكورونا في البلاد ، وازداد الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص فريق بيراميدز بتناول مشواره مع مدربه الحالى تشاتشيتش :

الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قاد الفريق في 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم.

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وجدد الجهاز الإداري بنادي بيراميدز، توصياته للاعبي الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخي الحذر خلال الإجازة التي حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن أي تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى ، كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.