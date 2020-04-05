شكرا لقرائتكم طارق يحيي: القطنة ما بتكبدشي ومحمود علاء في الزمالك 5 سنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وإدارة القلعة البيضاء متمسكون ببقاء المغربي أشرف بنشرقي خلال الفترة المقبلة.

أضاف طارق يحيي أن الزمالك يمتلك لاعب قوي وممتع بشكل كبير وقدم أفضل مستوياته منذ أن كان لاعبا في الوداد خاصة وانه احترف بأكثر من دوري عربي وأوروبي بعدها.

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تابع طارق يحيي أن الزمالك أيضاً حسم التجديد لمحمود علاء مدافع القلعة البيضاء وأنه لاتوجد مشكلة كما تتحدث بعض التقارير الإعلامية بشأن المدافع الدولي.

ونشر البرنامج صورة تجمع مرتضى منصور واللاعب محمود علاء في فضل الشتاء المنتهي وقبل شهر تقريباً على حد وصف طارق يحيي والتي تم التوقيع خلالها على عقود التمديد مع القلعة البيضاء.