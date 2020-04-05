شكرا لقرائتكم أحمد جلال: أنهينا الملفات المالية لفرق الزمالك الجماعية والأعضاء ينتظرهم مفاجآت سعيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حريص على الانتهاء من كل التجديدات الخاصة بمقر القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية رغم الظروف القاسية التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمحاصرة الوباء المميت.

أضاف أحمد جلال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنهينا العديد من الالتزامات المالية الحالية للفرق الجماعية مثل اليد والطائرة والسلة بالإضافة الى فريق كرة القدم والتي تتجاوز ملايين الجنيهات".

أوضح نائب رئيس الزمالك أن القلعة البيضاء تستعد لافتتاح الصالة المغطاة بعد التجديدات الضخمة التي ستحمل الكثير من المفاجآت للأعضاء والجماهير البيضاء في كافة أنحاء العالم.

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وشدد أحمد جلال إبراهيم أن الزمالك لا يعاني من ازمة مالية بفضل الأفكار التي يتبناها رئيس النادي لزيادة موارد القلعة البيضاء وهو الأمر الذي ساهم بشدة في استقرار الوضع المالي خلال الفترة الحالية بالرغم من تجميد كل الأنشطة.

وتابع أن الزمالك حالياً يقوم بأعمال الصيانة لكافة المرافق عن طريق التعقيم والتطهير وحل المشكلات قبل استئناف الحياة الطبيعة بالقريب العاجل.

ونفى أحمد جلال إبراهيم تحديد مجلس الإدارة أية مواعيد تخص فتح باب تجديد الإشتراكات السنوية بالنادي أو مصيف مطروح بالرغم من اقتراب دخول فصل الصيف واحتفالات شم النسيم.