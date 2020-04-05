شكرا لقرائتكم محمد فاروق : فايلر يشترط عدم تغيير جهازه المعاون لتجديد عقده مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع شرط قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية "فايلر طلب عدم إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون قبل تجديد عقده مع المارد الأحمر".

وأضاف: "المدير الفني السويسري يتبع مدرسة الاستقرار الفني وهو يرغب فى الحفاظ على الجهاز المعاون دون إجراء أى تعديل عليه".