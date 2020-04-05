هيثم فاروق: طارق حامد زملكاوى أكتر من الراجل رامى السهم

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جدة - عمرو شويل أشاد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق بطارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض. أضاف فالروق :"كل يوم طارق حامد بيثبت لي وبيثبت للناس كلها أنه زملكاوي أكتر من الرجل رامي السهم اللي في شعار نادي الزمالك "... ويتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم فى الفترة الأخيرة وأثر على جميع الفعاليات الرياضية.

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