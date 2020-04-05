شكرا لقرائتكم رئيس سموحة: لا نحتاج للاعبين فى الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق الكروي الأول أنه لا يحتاج إلى لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عامر فى تصريحات تلفزيونية :"نملك قطاع ناشئين على مستوي عال ولا نحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم المقبل، ونملك ذخيرة من اللاعبين الشباب وهم نواة الفريق فى الموسم المقبل".

وأضاف: "قطاع الناشئين بنادي سموحة هو كنز الفريق فى الموسم المقبل ويلعبون فى منتخبات الناشئين والشباب".