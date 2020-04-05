شكرا لقرائتكم رئيس سموحة: لا نحتاج للاعبين فى الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق الكروي الأول أنه لا يحتاج إلى لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال عامر فى تصريحات تلفزيونية :"نملك قطاع ناشئين على مستوي عال ولا نحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم المقبل، ونملك ذخيرة من اللاعبين الشباب وهم نواة الفريق فى الموسم المقبل".
وأضاف: "قطاع الناشئين بنادي سموحة هو كنز الفريق فى الموسم المقبل ويلعبون فى منتخبات الناشئين والشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة: لا نحتاج للاعبين فى الصيف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.