شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجبر سموحة على البحث عن ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حمادة صدقى عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته .

كان مسئولو الزمالك قاموا بمخاطبة اللاعب وابلغوه بعودته للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق السكندرى خلال الموسم الحالى قبل إيقافه ، بالإضافة للمستوى اللافت الذى ظهر عليه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى حاز الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو .

وقدم احمد فتوح مستوى لافت للنظر فى البطولة الأفريقية وكان احد أفضل اللاعبين واستطاع صناعة أكثر من كرة عرضية نجح من خلالها مصطفى محمد مهاجم المنتخب فى إحراز أهداف مؤثرة فى مرمى الخصوم .

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ورغم تقديم مجلس إدارة سموحه بعرض رسمى لنظرائهم بنادى الزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح بشكل نهائى أو تمديد الإعارة ، إلا أن مجلس إدارة الأخير رفض مؤكدا حاجة الفريق لجهود اللاعب نظرا لعدم وجود سوى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة فى هذه الجبهة .

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى المنتخب الأولمبى، حقيقة مفاوضات بيراميدز مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد، فى صفقة تبادلية مع ناديه بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم عمر جابر من بيراميدز إلى جانب أحمد أيمن منصور مدافع الأخير.

وأوضح المصدر ، إن فتوح لم يتلقى أية اتصالات من بيراميدز بشأن ضمه وإن رغبته الأولى فى الموسم الجديد تكمن فى العودة إلى صفوف فريق الزمالك، خاصة إنه خرج على سبيل الإعارة ليشارك بشكل أساسى ويعود مجددا لقلعة ميت عقبة