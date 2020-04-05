شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: بيراميدز سيخصم 20% من رواتب اللاعبين للمساهمة فى التصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، عن القيمة التي تم خصمها من اللاعبين من أجل تقديم 500 وحدة طبية تبرعاََ للمستشفيات المختصة لعلاج فيروس كورونا في المبادرة التي أعلن عنها نادي بيراميدز، حيث سيتم خصم 10 أو 20% من رواتب اللاعبين .

وقال عمر جابر في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت، إن مبادرة بيراميدز تم تنفيذها بعد التنسيق مع إدارة النادي ، مشيراً إلي أنه تم التواصل مع عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز لتفعيل المبادرة وعرضها علي اللاعبين والتي لاقت ترحيب شديد منهم .

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وأعرب عمر جابر، عن تمنيه لتنفيذ مبادرات كثيرة أيضاً مثل سعد سمير ومثل مبادرة بيراميدز للتعاون بشكل أكبر وتخطي أزمة فيروس كورونا.

وأعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص فريق بيراميدز بتناول مشواره مع مدربه الحالى تشاتشيتش :