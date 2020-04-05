شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن ثنائى دفاعى فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن ثنائى دفاعى لتدعيم الفريق من قطاع الناشئين بالنادى نظرا لعدم وجود العدد الكافى لمدافعين للنادى البورسعيدى وظهر ذلك خلال مباريات الفريق بالدورى والكونفيدرالية الأفريقية .

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم اصدر حكما ضد النادى المصرى يقضى بحرمانهم من القيد لفترتين متتاليتين على خلفية القضية اللاعب شيخ موكورو ومستحقاته لدى نادى هلال أبيض السودانى والتى لم يسددها النادى فى موعدها المحدد .

وقد طلب طارق العشرى من ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين ضرورة تصعيد ثنائى دفاعى من القطاع للإستعانة بهم وإدخالهم مع لاعبى الفريق الأول للتعود والإستعانة بهم فى مباريات الدورى .

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يتحفظ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على توثيق عقد الإيفواري شيخ موكورو، بناء على رغبة طارق العشري المدير الفني للفريق الذى أكد عدم الحاجة إليه .

كان إيهاب جلال المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى قد اكد رغبته لتمديد عقد اللاعب عقب مشاركته مع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير الماضى ، وهو ما جعل مجلس الإدارة يقوم بعقد جلسة مع اللاعب وقاموا خلالها بتمديد عقده ، إلا أنه ومنذ قدوم طارق العشرى على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدى رفض تواجد اللاعب ورحب برحيله وإعادة الفلسطينى محمد الصالح .

جدير بالذكر أن عقد موكورو ينتهي مع النادي المصري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي حال عدم توثيق عقده الجديد.