شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي حدوتة كل موسم.. الجميع يرغب في التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يرتبط أسم احمد حجازي مدافع ويست برومتش الإنجليزي، بموسم الانتقالات سواء الصيفية او الشتوية في الميركاتو المصري في المواسم الماضية والموسم الحالي ، حيث يرغب مسئولي النادي الأهلي في عودة اللاعب لصفوف دفاعه مرة أخري خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق عندما كان يشارك اساسياً معه فضلاً عن تطور أدائه عندما خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي ..

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

وأعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأضاف المصدر أن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي.

فيما كشفت تقارير صحفية أن الأهلي ليس فقط من يرغب في ضم المدافع الدولي ، حيث دخل مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات لضم أحمد حجازي للقلعة البيضاء ، من أجل تدعيم خط الدفاع الأبيض ، ولكن مرتضي منصور رئيس النادي أكد في تصريحات له أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب .

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المدافع الدولي تلقى مفاوضات جديدة أيضاً من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وفقاً ما نشره أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عن مفاوضات نادى بيراميدز مع أحمد حجازى قائلا: "مفاجأة: بيراميدز يفاوض أحمد حجازى".

مفاوضات بيراميدز مع حجازي ليست الأولي ، بعدما سبق لمسؤولي النادي جس نبض اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر في المعسكر الأخير بشهر نوفمبر الماضي، وكانت هناك محاولات من الأهلي أيضا لضمه.

لكن رغبة حجازي تتمثل في مواصلة مسيرته في إنجلترا، بعد عودته إلى التشكيل الأساسي ومشاركته في عدة مباريات قبل التعرض للإصابة مؤخرا خاصة أن فريق وست برومتش حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ويطمح رفاق حجازي في مواصلة المنافسة أملًا في العودة إلى منافسات الدوري الممتاز "بريميرليج".

ويتواجد أحمد حجازي في مصر حاليا، حيث يحرص على خوض برنامج تأهيلي تحت إشراف محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بالأهلي، من أجل التعافي من إصابته في ظل توقف النشاط الرياضي.