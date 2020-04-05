شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نسعى لدعم الدولة في مواجهة كورونا.. واخترنا الأماكن الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بجهود الدولة المصرية في محاربة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها جهود ضخمة يجب الإشادة بها ودعمها بكل قوة مشددًا على أن تلك الجهود ساعدت على وقف انتشار الفيروس بصورة كبيرة تفوق كل ما حدث في كثير من دول العالم.

أضاف في مداخلة تلفزيونية، بأن النادي سواء مجلس إدارة أو لاعبين وكذلك جهاز فني، يشعرون جميعا بالمسئولية الكبيرة وضرورة وقيمة المشاركة المجتمعية، ودعم القطاع الطبي في مصر واصفا إياه بالجيش الأبيض الذي يحارب ليلا نهارا بهدف إيقاف انتشار الفيروس بين أبناء الشعب المصري.

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شدد المدير التنفيذي على أن مبادرة نادي بيراميدز تتمثل في تقديم 500 ألف وحدة طبية من الاحتياجات المطلوبة لدعم القطاع الطبي، وقرر النادي تركيز جهوده ودعمه في الصعيد، ، مشددا على أن النادي من الممكن أن يزيد الدعم بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.

تابع حديثه مؤكدًا إنه سيتم توجيه الدعم الطبي للأقصر وقنا تحديدا خاصة وأنهما الأكثر احتياجا للأدوات الطبية مشددا على أن النادي هدفه مساندة الشعب المصري ودعم الحكومة بأي شيء تحتاجه في المرحلة المقبلة، خاصة وأن منع انتشار فيروس كورونا صعب للغاية وبدليل انتشار هذا الوباء في جميع دول العالم وبالآلاف، مشيدا بدور الحكومة في السيطرة على انتشار الفيروس في ظل الإجراءات التي يتم تنفيذها.

أوضح المدير التنفيذي، أن الدعم بعدد 500 ألف وحدة هو بداية للعمل المجتمعي من جانب النادي ودعم جهود الجيش الأبيض وهناك تعاون مستمر، كما أن النادي نفذ حملة توعية مع منظمة الصحة العالمية لتوجيه الشعب بضرورة الحرص والتزام المنزل وتنفيذ توصيات المنظمة لتجنب انتشار المرض، داعيا جميع أندية مصر للمشاركة الفعالة في هذه الحملة ودعم القطاع الطبي في هذا الوقت العصيب.