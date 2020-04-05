شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يعلق على رحيل أحمد فتحي عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورتموند سابقاً على فشل مفاوضات التجديد بين النادي الأهلي وأحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي توجيه الشكر لأحمد فتحي بعد 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء وذلك بعد وصول الطرفين اللاعب والنادي لطريق مسدود بشأن الوصول الى تسوية مالية بين الطرفين وإعلان اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر ومختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولي بشأن محاصرة كوفيد 19 المميت.

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وأكد محمد زيدان في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "هناك اختلاف كبير بين رؤية الجمهور بشان توقيع أحمد فتحي والتي تعبر عن موقف واحد وهو الانتماء وبين ما يفرضه عالم الاحتراف في كرة القدم".

ويعد محمد زيدان واحداً من أهم لاعبي الكرة في تاريخ الكرة المصرية الذي تألق بشكل لافت في الدوريات الخمس الكبرى وتحديداً مع بوروسيا دورتموند الذي نال معه بطولة الدوري الألماني وقتها بخلاف تزامله مع فتحي في الملاعب في المنتخب الوطني الأول بالعديد من البطولات القارية والعالمية التي شارك فيها الفراعنة خلال فترة توجه النجم الشهير بأوروبا في العقد الأول من الألفية الجديدة.