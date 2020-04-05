شكرا لقرائتكم خبر عن من يساند الأهلي و الزمالك فى انتخابات اتحاد الكرة أبو ريدة أم شوبير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث داخل الوسط الرياضى فى الأيام الأخيرة إلا عن لائحة اتحاد الكرة و المرشحين لانتخابات الجبلاية المقبلة ، وبالفعل هناك من أعلن الترشح وأخر يدرس الأمر وهناك من بدأ جولاته الإنتخابية بالمرور على الأندية و الإجتماع معهم ، لكن على مستوى منصب الرئاسة وهو المقعد الذى يحظى بمتابعة و أهمية كبيرة ، والذى حتى الأن تأكد الترشح لى الفوز به كلا من هاني أبو ريدة الذى عقد أكثر من جلسة مع عدد من أندية الجمعية العمومية ، ونفس الأمر لأحمد شوبير ، والسؤال الذي يطرح نفسه من يساند الأهلي و الزمالك فى انتخابات رئاسة الجبلاية من بين ابو ريدة و شوبير؟

الزمالك أعلن رسمياً ترشيحه ومساندته لهاني أبو ريدة عن طريق المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ، ولكن الأهلي لم يتحدث مسئولوه عن هذا الأمر ولكن الأقرب و المتوقع حدوثه هو مساندة النادي لأحمد شوبير بصفته كابتن النادي الأهلي و إبن من أبنائه و إرتباطه بعلاقة جيدة مع مجلس الإدارة والأهلي دائما مساند لأبنائه فى مثل هذه الأمور على الرغم من العلاقة الوطيدة التى تجمع أبو ريدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وكشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللائحة التي تم تسريبها مؤخرا في الإعلام، هي مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات في بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا. . وأوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر ، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها في أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائي للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها.. وطالب العطار بعدم التسرع في نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، في ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.