شكرا لقرائتكم خبر عن إلعب يا سمك ..رئيس سموحة و حارس بيراميدز أحدث صيادى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حرص محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، على هواية صيد الاسماك، خاصة الضخمة والتقاط الصور معها، ومشاركتها مع متابعيه، سار على نهجه فرج عامر رئيس نادى سموحة، والمهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز.

فرج عامر

لجأ المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، إلى الصيد للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي فى مصر والعديد من الدول، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد ، ونشر سليمان صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بعملية الصيد برفقة أصدقائه.



المهدى سليمان

كما قام فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بنشر صورا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بزوجته فى البحر، والتقط رئيس النادي السكندري صوراً مع أسماك ضخمة على طريقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة .

فرج عامر وزوجته

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وقد سبق هؤلاء سيد معوض وبركات و عماد متعب ، وكذلك عبد الحميد بسيونى و محمد ابو تريكة .

كان محمد صلاح المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، قد حرص على مشاركة متابعيه، بمقطع فيديو جديد له من داخل العزل الصحي المنزلي، مع طفلته "مكة"، التي حرص على استخدامها للتمرين بها لرفع لياقته البدنية في حديقة منزله.

ونشر صلاح مقطع الفيديو الجديد من داخل منزله بإنجلترا، عبر حسابه بموقع انستجرام، والذي ظهر فيه مع طفلته وهما يلعبان في حديقة المنزل، ومن ثم إتمام بعض التمارين له عن طريق حملها.

يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجل 70 هدفا، فى الدوري الإنجليزى، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.