شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 5 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأحد 5 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية بالنادى الأهلى على رأسها فايلر يطالب لاعبي الأهلي بأرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب ، ومروان محسن يدعم زميله وليد سليمان على السوشيال ميديا

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بأرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من لاعبي فريقه إرسال تدريباتهم اليومية للجهاز الفني عبر الواتس أب، بعد تصوير انفسهم خلال أداء التدريبات، وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين.

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بأرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب

رسالة دعم من مروان محسن لوليد سليمان: أنت أكبر من الناس دى

بادر مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى بتدعيم صديقه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر اليوم بعد الانتقاد الذى تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية، عبر أحد البرامج التلفزيونية بعد البوست الذى نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " قائلا " : "القافلة تسير و....".

مصدر فى الأهلى: حجازى ابلغنا بتأجيل العودة لمصر.. والأحمر رغبته الأولي

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

Advertisements

غضب داخل الأهلي من مجدي عبد الغني والجمعية العمومية تحكم

لم تمر تصريحات هجوم مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، على مجلس إدارة النادي، ومسئولي الكرة، مرور الكرام، على مجلس القلعة الحمراء، حيث شهدت الساعات الماضية، مناقشات داخل المجلس حول كيفية التعامل مع مثل هذه الاتهامات الموجهة من عبد الغنى في مقاطع فيديو قام بنشرها.

صحيفة جزائرية: بغداد بو نجاح مفاجأة الأهلى في الميركاتو

كشفت تقارير إعلامية جزائرية، أن النادى الأهلى المصرى يفكر فى التعاقد مع المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح لاعب السد القطرى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

شرط وحيد يتوج الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء المسابقة

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي، مصير بطل الدوري المصري هذا الموسم، حال الغاء المسابقة، مجيبا على السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي حول هوية البطل، في ظل الفارق الكبير الذي يتصدر به الأهلي جدول الترتيب، بعد انقضاء نصف المسابقة تقريبا.