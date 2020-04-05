شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري أول المتبرعين في مبادرة جمعية اللاعبين القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جمعية اللاعبين القدامى مبادرة للتبرع للاعبين في الدرجات الثانية والثالثة بعد توقف أنديتهم عن دفع مرتباتهم بسبب أزمة كورونا التي ضربت العالم وتسببت في إيقاف النشاط الرياضي، وأكد القائمون على الجمعية أن حسام البدري نجم الأهلي والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني هو أول من استجاب للمبادرة وتبرع مبلغ مالي كبير.

وتضم جمعية اللاعبين القدامى في عضوية مجلس الإدارة اللواء عبد المنعم الحاج رئيس، محمود ابو رجيله نائب، محمد الجرجاوي سكرتير، صلاح دندش امين الصندوق، أحمد شوبير عضو، عبد العزيز عبد الشافي زيزو عضو وفتحي مبروك عضو زجمال عبد الحميد عضو وربيع ياسين عضو وهاني ابو ريده عضو وطارق رضوان عضو.

وأطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين خلال الفترة الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين.