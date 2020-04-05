شكرا لقرائتكم خبر عن غضب داخل الأهلي من مجدي عبد الغني والجمعية العمومية تحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمر تصريحات هجوم مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، على مجلس إدارة النادي، ومسئولي الكرة، مرور الكرام، على مجلس القلعة الحمراء، حيث شهدت الساعات الماضية، مناقشات داخل المجلس حول كيفية التعامل مع مثل هذه الاتهامات الموجهة من عبد الغنى في مقاطع فيديو قام بنشرها.

وكشفت المصادر عن وجود تفكير لدى مجلس إدارة الأهلي للاتجاه للجمعية العمومية لحسم الأمر.. وكشف مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي لـ"سوبر كورة"، أن مجدي عبد الغني خرج في مقطع فيديو ليوجه الاتهامات والتهكم للجان النادي ومجلس إدارته ولاعبيه، وذلك في ظل حربه ضد القلعة الحمراء ومجلس إدارتها ونجومه دون أسباب واضحة مؤكدة أن عبد الغني اعتاد الهجوم علي النادي بشكل أثار غضب كبير داخل القلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر إن مجدي عبد الغني سبق وأن خرج إعلاميا قبل عدة أيام لإثارة الجدل من خلال تأكيده علي صحة عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي مع نادي الزمالك والذي لا يزال محل نزاع لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتقدا تعاقد الأهلي مع اللاعب في انتقالات الشتاء الماضي ومشددا علي سلامة موقف الزمالك وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأهلي وجماهيره ضده.

أضافت المصادر أن علاقة مجدي عبد الغنى ضد الأهلي في السنوات الماضية تبقي حاضرة بقوة خاصة وإنه كان سببا رئيسيا في خرق اللوائح بعدما قام بفتح مقر اتحاد الكرة في (عطلته) يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019 لقيد عبد الله السعيد في قائمة نادي بيراميدز لضمان مشاركته أمام الأهلي في نفس اليوم.