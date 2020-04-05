شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: أرفض منح لقب الدوري للأهلي حال إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن بطولة الدوري حسمت بشكل كبير للنادي الأهلي في حال استكمال المسابقة، مشدداً علي أنه لا يوجد بطل للدوري إن لم يستكمل الدوري وأطالب بتأجيل الهبوط.

وأشار مدرب حراس نادي الاسماعيلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إلي أنه ضد فكرة منح لقب الدوري خلال هذا الموسم للنادي الأهلي في حالة عدم استكماله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

وقال سعفان الصغير: "إذا استمرت فترة التوقف الحالية لمدة أطول ستكون كارثة، وفي حالة عودتنا يجب منح الفرق بعض الوقت لفترة إعداد جديدة".

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وعن حراس المرمى الذي قام بتدريبهم، علق قائلاً : "دربت العديد من الحراس الكبار ومنهم عصام الحضري حيث لا يأتي حارس مرمى مثله مرة أخرى، واعتبره الحارس الأفضل في تاريخ مصر" وأضاف: "سعيد بتدريبي لمحمد عواد حارس الزمالك والذي أصبح يُدفع فيه مبالغ كبيرة، ولن أقوم بالدفاع عنه وهو لا يشارك في الوقت الحالي مع القلعة البيضاء، عواد زي ما قعد نفسه على مقاعد البدلاء هيرجع نفسه، هو حارس مرمى موهوب".

يذكر أن ، مسئولو النادى الاسماعيلى ، هددوا لاعبى الفريق الاول بتوقيع عقوبات مالية مغلظة فى حالة خرق الحظر الاعلامى الذى فرضه مجلس الإدارة والجهاز الفنى عليهم خلال هذه الفترة ، وقال المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة بأن ماتردد حول نية النادى فى التفريط فى باهر المحمدى قائد الفريق إضافة للثنائى الشاب عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسى للفريق هو عارٍ تماما عن الصحة ، مؤكدا بأن ما تم تداوله عبر عبر وسائل الاعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الاليكترونية فى هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادى.