شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى اتفق مع مؤمن زكريا على التكفل الكامل برعايته العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الجلسة التى عقدها اليوم، مؤمن زكريا لاعب الأهلى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذي شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما وأن مجلس الأهلي أعلن إنه لن يُقصّر في صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادي من الناحية القانونية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية: "تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".

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وكان مؤمن زكريا قد أكد في تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضية، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.