شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: اختيار الجهاز الفني لمنتخب النسائية متوقف على عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، رسالة للاعبي أندية كرة القدم النسائية، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد وتعليق النشاط الكروي.

وقالت عضو اتحاد الكرة: "في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب ظاهرة فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي، اتمني لكم دوام الصحة والحفاظ على سلامتكم، اشتقت لكم كثيراً اعلم مدى الحزن الذي تعيشونه بسبب تجميد النشاط الكروي في مصر".

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وأضافت المشرف العام على الكرة النسائيه: "اوصيكم بالحفاظ على مستواكم البدني والفني مع أداء تدريبات يوميه في المنزل لمدة تتراوح من ربع الي ثلاث ساعة للحفاظ على الأوزان، خاصة بعد ما وصلتم إليه الفترة الماضية في ظل تطور مسابقة الدوري".

واكدت عضو الاتحاد خلال رسالتها، :"أن مع عودة النشاط الرياضي سيتم الإعلان عن الجهاز للمنتخب الاول للكرة النسائية وسيكون هناك تجمع لاختيار قوامه، وان الأفضلية ستكون لمنتخب الشابات، والهدف من تكوينه تجهيز اللاعبات للمنتخب الاول".

وطالبت المشرف العام من لاعبات الكرة النسائية اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بغسيل الايدى جيداً بالماء والصابون، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، واستعمال الكمامات الطبية.