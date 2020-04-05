فيديو .. إسلام جابر يحافظ علي لياقته في جيم بجوار منزله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إسلام جابر لاعب الزمالك علي خوض بعد تدريبات اللياقة البدنية بأحد صالات " الجيم " القريبة من منزله للحفاظ علي لياقته البدنية في ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا. ويقوم جابر بخوض تدريبات بناءا علي تعليمات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، في الساعات المحددة للخروج قبل حظر التجول متبعا جميع احتياطات السلامة والأمان من الفيروس. ويؤدي لاعبو الزمالك بعض التدريبات الخفيفة في الملاعب من منازلهم وذلك بسبب إطالة مدة التوقف التي يشهدها العالم الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements ويحرص بعض اللاعبين علي الذهاب الي الملاعب القريبة من منازلهم في الصباح الباكر لخوض تدريبات خفيفة بين اطالات وتدريبات لياقة بدنية بصورة فردية مع متابعة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.. من ناحية اخري كشف مصدر مقرب من أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى المنتخب الأولمبى، حقيقة مفاوضات بيراميدز مع اللاعب لضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد، فى صفقة تبادلية مع ناديه بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم عمر جابر من بيراميدز إلى جانب أحمد أيمن منصور مدافع الأخير.

اسلام جابر

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