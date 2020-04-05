شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: رسوم الترشح للانتخابات يحددها المجلس الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن الرسوم الخاصة بالراغبين للتقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة سيحددها المجلس الحالى.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن بند الرسوم لن يتم وضعه فى اللائحة الخاصة باتحاد الكرة الجديدة ولكن المجلس الحالي هو من سيحدددها قبل فتح باب الترشح والمرجح له يوليو المقبل حتى الآن.

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يذكر أن الانتخابات الماضية لاتحاد الكرة 2016 ، بلغت الرسوم وقتها مبلغ 2000 جنيه لأي مرشح ولكن المجلس الحالي سيحددها قبل موعد فتح باب الانتخابات.

وكشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللائحة التي تم تسريبها مؤخرا في الإعلام، هي مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات في بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا. . وأوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر ، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها في أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائي للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها.. وطالب العطار بعدم التسرع في نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، في ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.