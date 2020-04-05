شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة لليوم السابع: "الأهلي خد الدوري بفرق 30 نقطة واللي يقول غير كده هجاص" والان مع تفاصيل الخبر



ـ صراع التصريحات بين قدامى الأهلي والزمالك هدفه الشو والتريند

ـ صالح جمعة لا عايز يتدرب ولا يلتزم ما تمشوه هو أحسن من مين

ـ نزول كهربا في السوبر ضيع المباراة وأخطاء التشكيل كارثية

ـ عقوبات السوبر مافيهاش عدالة وتقييم فايلر بعد أفريقيا

ـ إسألوا سيد عبد الحفيظ عن طول غياب رمضان صبحي

ـ السوشيال ميديا هلاك للكرة المصرية

ـ هدفي تدريب المنتخب والأهلي بعد العودة للممتاز القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ بعد 22 سنة على إيقافي لسه بدعي على اللي ظلمنيـ صراع التصريحات بين قدامى الأهلي والزمالك هدفه الشو والتريندـ صالح جمعة لا عايز يتدرب ولا يلتزم ما تمشوه هو أحسن من مينـ نزول كهربا في السوبر ضيع المباراة وأخطاء التشكيل كارثيةـ عقوبات السوبر مافيهاش عدالة وتقييم فايلر بعد أفريقياـ إسألوا سيد عبد الحفيظ عن طول غياب رمضان صبحيـ السوشيال ميديا هلاك للكرة المصريةـ هدفي تدريب المنتخب والأهلي بعد العودة للممتاز

من قلعة ذئاب الجبل كانت بداياته في الدوري الممتاز مع المقاولون بعد صعود الفريق موسم 1993–1994، ولفت الأظار سريعاً إلى موهبته الكروية ليلتحق بالنادي الأهلي موسم 1996–1997 ، ومن القلعة الحمراء فُتحت له أبو المجد وانهالت عليه هروض الإحتراف والتي كان أبرزها عرض نادي برشلونة ، قبل أن يرفضه وينضم كايزر سلاوترن بالدوري الألماني، سمير كمونة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأحد المدربين الذين ينتظرهم مصير واعد خاصة بعد الطفرة التي حققها مع جمهورية شبين بدوري القسم الثاني، فتح خزائن ذكرياته لليوم السابع، للحديث عن الكثير من الأمور وتقييمه للقعلة الحمراء في الوقت الحالي وأمور أخرى في الحوار التالي: ما هو تقييمك لتجربتك مع جمهورية شبين حتى الآن؟نسير بخطى جيدة في الدور الثاني، كان ترتيبنا التاسع برصيد 14 نقطة كان ذلك بعدما تسلمت النادي، والآن أصبح ترتيبنا السادس في المجموعة برصيد 22 نقطة، رغم صعوبة الجدول في الدور الثاني، أغلب المباريات خارج ملعبنا، ونتمنى مع عودة الدري أن يكون الفريق في المكان الدافئ. لماذا تركت قطاع الناشئين في النادي الأهلي؟لدي طموحي وأهدافي، كل مدرب يسعى ليكون له مكانة متميزة، وأنا التحقت بقطاع الناشئين في الأهلي بعد تجربة في الدوري الممتاز، وحصلت على وعد بالتصعيد إلى الفريق الأول لكن لم يحدث، وكانت هذه المرة الخامسة أو السادسة لحدوث هذا الأمر، ولذلك قررت البدء من الممتاز به وتركت أمر التدريب في قطا الناشئين. ماذا لو طلب الأهلي منك أن تكون في منصب الرجل الثاني الآن؟ أقبل بالتأكيد، أن تحت أمر الأهلي، أرحب بتواجدي بصفة وقرارت محددة في الجهاز الفني للفريق الأول. ما هي طموحاتك التدريبية؟أسير خطوة بخطوة أطمح بالعودة إلى الممتاز، ثم تدريب المنتخب الأوليمبي، أو أنضم لجهاز المنتخب الأول، والأهلي في المرحلة الأخيرة. وما هو تقييمك لحسام البدري مع المنتخب حتى الآن؟حسام البدري حظه سئ بسبب التوقفات الكثيرة والأزمات التي أثرت على المسابقة، وآخرها أزمة ما هي طموحاتك التدريبية؟أسير خطوة بخطوة أطمح بالعودة إلى الممتاز، ثم تدريب المنتخب الأوليمبي، أو أنضم لجهاز المنتخب الأول، والأهلي في المرحلة الأخيرة. وما هو تقييمك لحسام البدري مع المنتخب حتى الآن؟حسام البدري حظه سئ بسبب التوقفات الكثيرة والأزمات التي أثرت على المسابقة، وآخرها أزمة كورونا التي أوقفت النشاط، وهذا يؤثر بدوره على اختيارات الجهاز الفني وتكوين فريق من أول وجديد، لكن إذا استقرت الأمور سيكون الوضع أفضل، وأدائه بالنسبة للفترة الأولى إلى حد ما مقبول. حدثنا عن ذكرياتك مع مباريات القمة؟كنا نلعب وسط 120 ألف متفرج، كنت أنتظرها طوال الموسم لأنها تصنع النجوم، وكنت أحد النجوم الذين صنعتهم مباريات القمة، واحترفت في ألمانيا بفضل مباراة القمة التي فوزنا خلالها على الزمالك بنتيجة 2/0 خلال موسم 97/98، حيث حضر مندوبي الألمان تلك المباراة، وفي الدور الثاني أيضاً فوزنا على الزمالك بنتيجة 3/2. حدثنا عن المواقف التي تتذكرها مع لاعبي الزمالك خلال القمة؟أتذكر طارق مصطفى لاعب الزمالك، كاد أن ينفرد بحارس الأهلي، وكان محمد يوسف مسئول عن تغطيته، "قولتله خلي بالك يا يوسف سيبك منه هو صاحبنا في المنتخب لكن أهلي وزمالك ما ينفعش، بعينك تجيب تجول يا طارق، فرد علي بالضحك"، خارج الملعب جميعنا أصدقاء ومقربين من بعضنا البعض، ونحضر مناسبات سوياً.

هل توقعت خسارة الأهلي من الزمالك في السوبر المصري؟

لم أتوقع، ولكن التشكيل وإدارة المباراة من فايلر أضاع المباراة من يد الأهلي، ولم يستطع أن يدرك أخطائه الفنية، لأن مباراة القمة تحتاج إلى خبرات، فلها أسلوب خا ولاعبين بأعينهم بخلاف أي لقاء آخر حتى في أفريقيا وهذا ما لم يدركه فايلر، والثقة الزائدة في المكسب أطاحت بكبرياء السويسري، ورغم سيطرة الأهلي طوال المباراة فاز الزمالك بركلات الجزاء.

وما هو الخطأ الذي حول مسار المباراة من فايلر؟

إشراك كهربا في هذا اللقاء ليس له أي مبرر، خاصة أن بعد انتقال اللاعب من الزمالك للأهلي كان من المتوقع أن يحدث أزمات بينه وبين اللاعبين، وكان يجب أن يشرك ليد سليمان على الأقل نصف ساعة لأنه يمتلك الخبرات الكافية في هذه اللقاءات، والخطأ الأكبر أنه لم يلعب بمهاجم صريح فخسر آجاي، كان يجب الدفع ببادجي أو مروان محسن.

وما رأيك في أداء فايلر عموماً مع الأهلي حتى الآن؟

فايلر حتى الآن قدم أوراق اعتماده محلياً ولكن في أفريقياً ما زال هناك علامات استفهام على أدائه.

رغم فوزه على صن داونز؟

أستطيع القول بأنه مدرب جيد عندما يتوج ببطولة أفريقيا فقط.

هل حسم الأهلي الدوري؟

الأهلي حسم الدوري بفارق 30 نقطة على الأقل عن أقرب منافسيه أياً كان من هو صاحب المركز الثاني، في حال استكمال المسابقة سيكون الفارق هكذا، " واللي يقول غير كده هجاس وكداب"، لكنأفريقيا ما زالت غير محسومة.

ما رأيك في رحيل أزارو؟

لم يكن الوقت المناسب لرحيله على الأقل كان الفريق يحتاجه لنهاية الموسم خاصة مع ضغط المباريات والإصابات، الأهلي الآن لا يمتلك سوى مروان وبادجي فقط، والدفع بآجاي يترك فراغ كبير تحت الهجوم.

كيف ترى تأخر عودة رمضان صبحي كل هذا الوقت هل هناك أزمة في الجهاز الطبي؟

الإجابة عند سيد عبد الحفيظ، اسألوا سيد، مدير الكرة هو الذي يستطيع الإجابة عن ذلك السؤال.

وما رأيك في العقوبات التي تم توقيعها عقب أحداث شغب السوبر المصري؟

أؤيد أي عقوبات لردع اللاعب الغير ملتزم، لإقرار النواحي الأخلاقية، ولكن كان يجب أن تكون القرارات رحيمة على البعض، فقرارات الجبلاية افتقدت للعدالة، مثل إيقاف لاعب لنهاية الموسم وآخر مجرد 10 مباريات.

كيف كنت تتعامل مع الأوبئة في معسكرات أفريقيا مع الأهلي؟

كنا بنخاف جداً، الفريق بالكامل كان يحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر خاصة ضد الجدري والملاريا، والمشكلة أن حقنة التطعيم كان لها تأثير قوي جداً حاولت في مرة "أزوغ منها"، ولكن لم أستطع اللاعبين كلموني وقالوا لي "لازم تيجي أحسن هتجيلك سخونية وتموت" ، فعدت وحصلت على التطعيم.

وكيف كنت تتعامل بعد السفر ما هي أبرز استعداداتك في تلك المعسكرات؟

كنت أعد بعد المعلبات لكل سفرية، مثل التونة والجبنة والخبز وليلاً كنت أعتمد على هذه الأطعمة مع بعض الفواكه.

وما هي أصعب مبارياتك مع الأهلي في أفريقيا؟

كنا في جزيرة سيشل في إحدى المباريات وكان الأكسجين قليل جداً، لم أكن أستطيع التنفس، "كل شوية كنت بجري عند الخط وأقول لكابتن مختار عايز أشرب، استغرب مني وقالي انت واكل ايه واكل فطير".

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ما هي أبرز العروض الاحترافية التي تلقيتها في مسيرتك؟

تلقيت عرضاً من برشلونة وبروسيا دورتموند، وكايزر سلاوترن وأولمبياكوس اليوناني.

ولماذا لم تنتقل إلى برشلونة؟

كان ذلك رأي صالح سليم رئيس الأهلي آنذاك، بعدما تلقى الفاكس الرسمي من برشلونة، وحضر مندوبي النادي لمتابعتي، والأهلي طلب مليون دولار، وكان العرض لا يزيد عن 400 ألف دولار في تلك الفترة كان مبلغ، ولذلك لم تستكمل المفاوضات، وكان عرض كايزر أكثر جدية وانتقلت بقيمة وصلت إلى حوالي 6 مليون جنية مصري، وكنت الأغلى وقتها.

وما هو تقييمك لمشوارك الاحترافي في ألمانيا؟

قضيت موسمين في ألمانيا ولعبت في دوري أبطال أوروبا وأحرزت هدفين، واحرتفت سنة في بورصا سبور التركي، تجربة كانت جيدة ولكني احترفت في سن 26 سنة فلم تكن أمامي فرصة كبيرة لمواصلة المسيرة الاحترافية، مثل بعض التجارب الاحترافية الأخرى كهاني رمزي.

وكيف اتخذت قرار العودة للأهلي؟

تعرضت لإصابة واستقريت في القاهرة لفترة من أجل العلاج، وتحدث معي كابتن صالح وقالي الأهلي محتاجك، المفاوضات جاءت بشكل سريع وقلت له أنني تحت أمر النادي.

يبدو أن صالح سليم كانت علاقته باللاعبين أكثر ودية مما يصل إلى الاعلام؟

صالح سليم لم يكن يتحدث هكذا مع أي لاعب، تحدث معي أكثر من مرة قبل احترافي وخيرني بين العروض، وأخذت برأيه لأن كايزر كان الأفضل.

ما رأيك في أزمة صالح جمعة مع الأهلي؟

مشكلة صالح جمعة، أنه لا يعرف ماذا يريد، "لا عايز يتمرن ولا ياخد فلوس ولا يسافر ولا يحترف، عايزين نسأله انت عايز إيه، النادي عمل معاه كل حاجة، انت مش عايز تأدي ولا تلتزم امشي، وعلى الأهلي والإدارة أن يتخذوا هذا الموقف كفاية طبطة، انت عملت إيه للأهلي، يعني تقعد صالح جمعة وتمشي حسام عاشور، هو هيجي أحسن من مين يعني لاعب ما بيأديش وقاعد ليه".

وكيف ترى رحيل حسام عاشور وإكرامي عن الأهلي؟

من وجهة نظري أنه كان يجب التجديد للثنائي موسم إضافي أو موسمين، خاصة أن لهما تاريخ مع الأهلي وكباتن بالفريق، ويجب أن يكون هناك لاعبين خبرات حتى اذا كان وليد سليمان متواجد.

ما رأيك فيما حدث من إمام عاشور تجاه وليد سليمان عقب مباراة السوبر؟

عيب طبعاً، أن ضد أي لاعب يقوم بهذا التصرف سواء من الأهلي أو الزمالك، أنت تتعامل مع لاعب قدوة وخبرة واللاعبين الصغار يتعلمون منهم، وكل من أخطأ يجب أن يعاقب.

ما رأيك في مسيرة عماد النحاس مع المقاولون العرب؟

تجربة ناجحة، نادي المقاولون إمكانياته عالية ووفر للنحاس الكثير من الأمور، وعندما يجد المدرب إمكانيات يستطيع أن يؤدي الدور المطلوب منه.

ما أكثر نصيحة من صالح سليم تتذكرها؟

دائما كان يقول لي أنت لاعب راجل استمر ولازم تبقى عندك إخلاص للملعب.

حدثنا عن ذكرياتك مع إيقافك لمدة موسم من قبل بسبب فعل مشين؟

حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، تعرضة لظلم بشع، كل ما يحدث الآن لا يعادل 1% مما قيل ضدي في تلك الفترة، لأنني تعرضت للظلم دون أي وجه حق وبعد مرور 22 سنة لسه هقول أني كنت مظلوم لا يوجد موقف ولا فيديو مصور، هو مجرد تقرير للحكم ومساعده والدهشوري حرب كان رئيس الاتحاد وقتها واتخذ القرار فوراً وبمنتهى السرعة، لأن هذه الفترة كان معظم المسئولين ضد الأهلي وكانوا يريدون إسقاط الفريقوالموضوع كان خاطئ وصعب جداً.

وما أكثر الأشياء التي تتذكرها مع الراحل محمود الجوهري؟

الأب الروحي، له الفضل الأكبر علي وعلى كل جيلي ويكفي أنه بعد بطولة أفريقيا 98 جميعنا احترفنا وكانت فتحة خير علينا، وكان هو سبب من الأسباب، طور من أدائنا جميعاً ومن أدائي بشكل خاص دفاعاً وهجوماَ وكان ينصحني دائماً أن أهتم بأموالي وزوجتي وأولادي وصحتي، كان قريب جداً مني على الناحية الأسرية ولذلك كنت متألق معه في المنتخب جداً، تعليماته لي كانت إيجابية، هو من المدربين الذين تعاملوا معي بطريقة نفسية وفنية أخرجت أفضل ما لدي وهذا ذكاء من المدرب.

ما رأيك في التراشق بالتصريحات بين قدامى الزمالك والأهلي وكان آخرها وليد عبد اللطيف وأحمد بلال؟

كل منهم يقول وجهة نظره بطريقته، ولكن في النهاية لا أرى إلا أن هذا للشو الإعلامي فقط، وصراع التريند على السوشيال ميديا والبقاء في القنوات، ولكن في النهاية لكل شخص وجهة نظره هو حر في عرضها.

هل ترى أن السوشيال ميديا بات مؤثرة على قرارات كرة القدم؟

جداً، وبعض الأندية تتأثر بها، في أيامنا لم يكن هناك هذا الأمر حتى الجماهير لم تكن تفتعل مشاكل، ولا ألتراس ولا جن أزرق، وأي حد بيعمل مشكلة معروف وبيتقاله أقعد ساكت وخلاص، لكن الآن صفحات مخفية وفاكسات أصبحت لغز محير، لو عايز ينجح مدرب أو لاعب هينجحه والعكس، كل هذا هلاك للكرة.