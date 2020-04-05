شكرا لقرائتكم خبر عن اليمانى عن مبادرة المدربين بتخفيض عقودهم: أمر طبيعى من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد اليمانى، نجم منتخب مصر السابق، أن مبادرة بعض المدربين بالتبرع والتنازل عن جزء من رواتبهم و عقودهم ، كمساهمة فى ظل توقف الدورى، موقف يحسب للمدربين واللاعبين أيضا، خاصة وأن هذا أمر طبيعى على المصريين.

وقال اليمانى فى تصريحات خاصة أن رؤساء الأندية و مسئولى الهيئات الرياضية وكذلك مسئولين الدولة من اين سيوفرون الأموال لسد كل الاحتياجات، وبالتالى تكون مبادرة المدربين مثل حسام البدرى وطلعت يوسف، وكذلك اللاعبين انعكاس للشخصية المصرية وطبيعتها المتعاونة، وكذلك أمر يٌحسب لهم، على موقفهم فى مساندة انديتهم خاصة و الدولة عامة.

واستبعد اليمانى رفض البعض لهذه المبادرة خاصة وان هذه الفترة صعبة على الجميع وتحتاج الى التكاتف ، كما انه اذا كان هناك من سيرفض سيجد حرجا وخجلا فى ذلك

Advertisements

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف بطولة الدورى بمختلف أقسامه حتى منتصف شهر أبريل الجارى بسبب فيروس كورونا.

وأطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مبادرة لدعم لاعبى الدرجتين الثالثة والرابعة فى هذه الظروف التى يمر بها العالم التى تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب فى إيقاف النشاط الكروى ومن ثم توقف أى دخول مالية للاعبى القسمين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكى الداعم له، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبى اللعبة للمساهمة فى هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبى القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم فى هذه الأزمة