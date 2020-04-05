الرقص والحلاقة.. كيف تجاوز نجوم الرياضة ملل العزل الصحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أسبوع بعد الآخر، يزداد الملل وسط حالة عزل يعيشها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، ويتصدر الجميع نجوم الرياضة، الذين اعتادوا على يوم يحمل جدولًا مكتظًا بالمهام.

لكن وسط ذلك الملل، وجد العديد من نجوم الرياضة ضالتهم في أفعال جاء بعضها طريفًا وجاء الآخر مفاجئًا، فيما ظهرت بعض التحديات بين النجوم، خاصة بين لاعبي كرة القدم.

رغم أن أرقام هواتف نجوم الرياضة تعتبر من أبرز الأسرار التي يصعب على المشجعين الوصول إليها، إلا أن الروسية ماريا شارابوفا نجم التنس المعتزلة مؤخرًا قررت أن تفاجىء الجميع باستعراض رقم هاتفها، من أجل القضاء على ملل البقاء بالمنزل.

ونشرت شارابوفا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحملت التغريدة رقم هاتف، حيث دعت متابعيها لإرسال رسائل نصية إليها.

فيديو شارابوفا جاء بعد يوم واحد من مقطع فيديو نشره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وأشعل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر رونالدو جالسًا على مقعد في منزله، بينما أمسكت صديقته جورجينا بماكينة حلاقة شعر، وظهرت وهي تهذب شعر رونالدو، الذي داعب الكاميرا بدوره ليظهر ثقته في عمل صديقته.

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وقبل رونالدو شارك العديد من النجوم في تحد من نوع آخر لحلاقة الشعر، يستلزم قص الشعر تمامًا أثناء التواجد في المنزل، وذلك تجنبًا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا، في حالة حلاقة الشعر بالطريقة المعتادة.

وكان البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني أبرز المشاركين في التحدي، وفاجأ الفرنسي بول بوجيا نجم مانشستر يونايتد متابعيه بحلاقة شعره كاملًا، رغم اشتهاره بقصات شعر جنونية خلال مسيرته الكروية.

بطريقة مختلفة وطريفة، قضى أليكس أوكسليد تشامبرلين نجم فريق ليفربول الإنجليزي فترة العزل الصحي، بالرقص بشكل استعراضي مع صديقته، في مقطع فيديو انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى طريقة أوكسليد تشامبرلين قام جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي بحركات استعراضية على أنغام الموسيقى بصحبة زوجته، واحتفلا سويًا بنجاحهما بشكل متقن في تجاوز التحدي.

العديد من النجوم استغلوا تلك الأوقات للعب مع أبنائهم، وأبرزهم المصري محمد صلاح الذي استعرض مقطع فيديو يداعب خلاله ابنته مكة، كما استعرض البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي مقطعًا ظهر خلالها يقضي وقتًا للعب مع أبنائه.