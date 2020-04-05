مصدر لمصراوي: الأهلي وعد بالتكفل بعلاج مؤمن زكريا كاملًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ريهام حمدي:

كد مصدر مقرب من اللاعب مؤمن زكريا، أن إدارة النادي الأهلي وعدت بالتكفل بكافة مصروفات علاج اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- لمصراوي، فإن جلسة عُقدت اليوم، الأحد، جمعت مؤمن زكريا ووكيله أحمد يحيى، مع محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

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وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن يتحمل الأهلي كافة مصروفات علاج مؤمن زكريا بالكامل، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

وكان الأهلي قد طلب من وزارة الشباب والرياضة في مصر، الموافقة على تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه مصري كمساهمة منه في علاج اللاعب، وهو ما تم الموافقة عليه.

الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا سبق وأن حصل على دفعة مالية من الأهلي سافر عن طريقها إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.