"يويفا" ينفي تحديد مواعيد نهائية لاستكمال مسابقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد تحديده ليوم 3 أغسطس المقبل كموعد نهائي لإنهاء النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الموقوفة مؤقتا بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا"، كما أشار إلى أنه يدرس لعب المباريات في تموز/يوليو وآب/أغسطس إذا تطلب الأمر.

وذكرت وكالة "أوروبا برس" إن الاتحاد الأوروبي نفى أن يكون رئيس الاتحاد ألكسندر سيفرين أكد لشبكة قنوات "زد دي اف" الألمانية أنه يجب انهاء دوري الأبطال قبل 3 أغسطس المقبل. ونقلت عن بيان صادر من الاتحاد الأوروبي "إن هذا غير صحيح".

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان إن سيفرين كان دائما " واضحا بشأن عدم تحديد مواعيد لنهاية الموسم".

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واضاف البيان "الاتحاد الأوروبي حاليا يناقش كل الخيارات المتاحة لاستكمال المنافسات المحلية والموسم الأوروبي مع رابطة الأندية الأوروبية ورابطة الدوريات الأوروبية في مجموعة العمل التي تم تشكيلها يوم 17مارس الماضي".

بالإضافة إلى ذلك أكد أن الأولوية لكل أعضاء مجموعة العمل هي الحفاظ على الصحة العامة، وبعد ذلك البحث عن حلول لمواعيد إقامة كل المسابقات.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يتم دراسة إقامة المباريات الأوروبية في الصيف.

وأكد :" خيارات إقامة المباريات في شهري يوليو وأغسطس يتم دراستها حاليا إذا تطلب الأمر، وهذا يعتمد على موعد بدء استئناف المنافسات والحصول على موافقة السلطات المحلية".