"بعد إصابته بفيروس كورونا".. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قام برنارد جونزاليس، طبيب نادي ستاد دي ريمس الفرنسي، بالانتحار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن طبيب الفريق الأول لنادي ريمس صاحب الـ60 عاماً، قرر الانتحار بعد معرفته بإصابته بالوباء.

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وقالت الصحيفة الفرنسية، إن جونزاليس علم بإصابته بفيروس كورونا خلال العزل المنزلي مع زوجته والتي أُصيبت هي الآخرى بالفيروس، بعد توقف مسابقة الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن طبيب نادي ريمس ترك رسالة يوضح فيها سبب انتحاره بعد اكتشاف العينة الإيجابية لفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر تأجيل عودة مباريات الدوري الفرنسي حتى إشعار آخر بعد تفشي كوفيد-19، المعروف عالمياً بفيروس كورونا.