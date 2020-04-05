مدرب حراس الإسماعيلي: الأهلي لن يكون بطلاً للدوري حال عدم استكماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، إنه ضد فكرة إعطاء لقب الدوري خلال هذا الموسم للنادي الأهلي في حالة عدم استكماله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الفترة الحالية توقف المسابقات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتعليق المسابقات لفترة مؤقتة.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قدم مباريات جيدة جداً، حتى الآن، ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف حول التوقف الحالي للدوري بسبب أزمة كورونا: "الدوري اتحسم للأهلي في حالة استكماله، وإذا لم يتم استكماله لا يوجد بطل للدوري خلال هذا الموسم، وأطالب بتأجيل الهبوط".

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وتابع سعفان الصغير: "إذا استمرت فترة التوقف الحالية لمدة أطول ستكون كارثة، وفي حالة عودتنا يجب إعطائنا بعض الوقت لفترة إعداد جديدة".

وعن حراس المرمى الذي قام بتدريبهم، قال مدرب حراس الإسماعيلي: "دربت العديد من الحراء الكبار وسعيد بوجودهم حالياً، كنت فخور بتدريبي لعصام الحضري ولن يأتي حارس مرمى مثله مرة أخرى، واعتبره الحارس الأفضل في تاريخ مصر".

وأضاف: "سعيد بتدريبي لمحمد عواد حارس الزمالك والذي أصبح يُدفع فيه مبالغ كبيرة، ولن أقوم بالدفاع عنه وهو لا يشارك في الوقت الحالي مع القلعة البيضاء، عواد زي ما قعد نفسه على مقاعد البدلاء هيرجع نفسه، هو حارس مرمى موهوب".

وتابع الصغير: "هناك العديد من الحراس المتميزين في الوقت الحالي، هناك محمد الشناوي والمهدي سليمان وأبو جبل والهادي سليمان والذين بإمكانهم الانضمام للمنتخب حالياً".

وأتم مدرب حراس الإسماعيلي: "بعد اختيارات المنتخب الأخيرة بجلب حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب، تحدث معي اتحاد الكرة وطلبوا مني الهدوء وعدم افتعالي للمشاكل في الملعب، كي أتولي منصب في المنتخب".