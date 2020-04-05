مهاجم اتحاد جدة رهن الإقامة الجبرية 3 أشهر لمخالفة قيود بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

صدر حكم على أليكسندر بريجوفيتش لاعب منتخب صربيا لكرة القدم بالاحتجاز رهن الإقامة الجبرية بمنزله لمدة ثلاثة أشهر لانتهاكه قواعد الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد.

كان قد تم القبض على مهاجم اتحاد جدة السعودي بعد ظهر أول أمس الجمعة لخرقه قاعدة حظر تجمع يضم اكثر من خمسة أشخاص، وتم القبض عليه مع أكثر من 12 شخصا كانوا يحضرون حفلة في أحد فنادق العاصمة الصربية بلجراد.

اعترف بريجوفيتش بإدانته أمام مكتب المدعي العام في بلجراد مقابل العقوبة الأخف بعد ذلك بيوم. علما بأن هذا الحكم مازال بحاجة للنظر فيه من قبل المحكمة.

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يعتبر بريجوفيتش /29 عاما/ أغنى لاعب صربي، حيث انضم لاتحاد جدة في يناير من العام الماضي لمدة أربعة أعوام ونصف العام مقابل 25ر19 مليون يورو (8ر20 مليون دولار).

وفقًا لصحيفة (بليك) الصربية اليوم الأحد ، فإن نادي الاتحاد السعودي غير راضٍ عن أداء بريجوفيتش ، لكن عقده مضمون ولا يمكن إنهائه بدون دفع تعويض إلا إذا أساء إلى صورة النادي.

ويتكهن تقرير الصحيفة الصربية بأن القبض على بريجوفيتش والحكم بحقه قد يوفران للجانب السعودي ذربعة لفسخ عقد بريجوفيتش دون تعويض.