كشف أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن كيفية تعامل القطاع مع فترة التوقف الحالية للنشاط الكروي بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس حيث أشار أنه بشكل عام هناك اجتماعات دورية تتم بين كل المسئولين بالقطاع لمناقشة جميع الأمور الخاصة بالقطاعات كافة.
وفيما يخص قطاع الناشئين، قال "نقوم بعد التشاور الذي يتم من خلال فاروق جعفر رئيس اللجنه الفنيه وطارق يحيي
مؤكدا أن هناك برامج معينة بدنية ، يقوم بارسالها مدربو الاحمال بالتنسيق مع المدربين للاعبين ليقوموا بخوضها في منازلهم للحفاظ علي لياقتهم.
وأضاف "الحمد لله الحالة الصحية للجميع بخير والكل ملتزم في منازلهم سواء مدربين او لاعبين او اداريين.. والجميع بخير، ونقوم بشكل يومي بالاطمئنان عليهم.
وشدد سمير على أن الاهم سلامة الجميع ، ولدي يقين باننا سنتخطي هذه الازمة ، لأن مصر محمية من المولي عز وجل ، والاهم من عودة اي نشاط هو تعافي الجميع وسلامتهم وعودة الحياة كما كانت ، واتمني السلامة للجميع ، وعلينا الالتزام في هذه الفترة والبقاء بالمنزل لتخطيها بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الناشئين بالزمالك: إعداد برامج تدريبية خاصة للاعبين في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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