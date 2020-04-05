ألعاب الماء بالأهلي تعلن الجاهزية لعودة النشاط في أي توقيت

قال وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، إن جميع الفرق ملتزمة بالبرنامج البدني الذي تم تحديده من جانب الأجهزة الفنية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم في الفترة الماضية. وأكد عزت، أن جميع فرق ألعاب الماء جاهزون

لعودة النشاط في أي وقت، وأنه حريص على المتابعة المستمرة مع الأجهزة الفنية بالنادي.وشدد رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، على أنه تواصل خلال الفترة الماضية مع جميع أبطال السباحة بالنادي المتواجدين في الخارج، كما اطمأن على الذين عادوا إلى مصر وقال انه لم يتبق سوى : مها عبدالسلام بطلة الغطس بالنادي، والتي تصل اليوم إلى القاهرة، وعلي خلف الله، الذي أعلن استمراره في أمريكا. جدير بالذكر ان فرق السباحة بالنادي يتبقى لها منافسات بطولتي كأس مصر وبطولة الجمهورية المفتوحة، وفي كرة الماء تتبقى منافسات الفريق الأول في بطولة الدوري وكذا فرق 2004 و2005 و2003، وفي الغطس يتبقى منافسات بطولة كأس مصر، فيما انتهى موسم الباليه المائي.