شاهد.. أحمد شوبير يروي تفاصيل جلسة الأهلي ومؤمن زكريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة مسؤولي القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا.

وعقد اليوم بعض مسئولي النادي الأهلي أجتماع مع مؤمن زكريا لإرضاء اللاعب.

وقال شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر :" ‏تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط " .

واختتم حارس الأهلي السابق قائلاً :" تم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار ".



الإجتماعي تويتر :" ‏تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط " .واختتم حارس الأهلي السابق قائلاً :" تم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار ".

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