النصر يبحث عن بديل البرتغالى روي فيتوريا

بدأت إدارة نادى النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، البحث عن بديل البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للفريق .
وكشفت تقارير صحفية بأن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال هو الأقرب لتولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي النصر وذلك خلفًا لمواطنه روي فيتوريا.
وذلك نظرًا لتعثر المفاوضات حتى الآن،بين إدارة ناديالنصر، برئاسة صفوان السويكت و روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،في تجديد عقد الأخير الذي ينتهي في يونيو القادم. سبق لخيسوس صاحب ال ٦٥ عاما تولى القيادة الفنية لنادي الهلال موسم 2018 والذي نجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق لقب كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد قبل أن يرحل في يناير 2019، بعد أزمته الشهيرة مع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي .
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .
كانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.
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