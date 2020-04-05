النصر يبحث عن بديل البرتغالى روي فيتوريا

بدأت إدارة نادى النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، البحث عن بديل البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للفريق .

وكشفت تقارير صحفية بأن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال هو الأقرب لتولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي النصر وذلك خلفًا لمواطنه روي فيتوريا.

وذلك نظرًا لتعثر المفاوضات حتى الآن،بين إدارة نادي