لاعبة الغطس بالأهلي تعود من أمريكا

تعود مها عبدالسلام، لاعبة الغطس بالنادي الأهلي، والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، اليوم إلى القاهرة قادمة من أمريكا، وفقا للموعد الذي تم تحديده مع الجهات المختصة عن عودة الرياضيينوالمصريين المتواجدين في الخارج.
وكانت مها عبدالسلام، لاعبة النادي ومنتخب الغطس، قد حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو والتي كان مقررا لهاأن تنطلق في شهر يوليو المقبل، وتم تأجيلها لمدة عام، بسبب وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمع في الفترة الماضية. وشهدت الفترة الأخيرة عودة لاعبي النادي المتواجدين خارج مصر، وأبرزهم أحمد أكرم ومحمد سامي ميشو، وهانيا مورو.
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