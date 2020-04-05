اخبار الرياضه

لاعبة الغطس بالأهلي تعود من أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تعود مها عبدالسلام، لاعبة الغطس بالنادي الأهلي، والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، اليوم إلى القاهرة قادمة من أمريكا، وفقا للموعد الذي تم تحديده مع الجهات المختصة عن عودة الرياضيين

والمصريين المتواجدين في الخارج.

 وكانت مها عبدالسلام، لاعبة النادي ومنتخب الغطس، قد حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو والتي كان مقررا لها

أن تنطلق في شهر يوليو المقبل، وتم تأجيلها لمدة عام، بسبب وباء الذي ضرب العالم أجمع في الفترة الماضية. وشهدت الفترة الأخيرة عودة لاعبي النادي المتواجدين خارج مصر، وأبرزهم أحمد أكرم ومحمد سامي ميشو، وهانيا مورو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة الغطس بالأهلي تعود من أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا