لاعبة الغطس بالأهلي تعود من أمريكا

تعود مها عبدالسلام، لاعبة الغطس بالنادي الأهلي، والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، اليوم إلى القاهرة قادمة من أمريكا، وفقا للموعد الذي تم تحديده مع الجهات المختصة عن عودة الرياضيين

والمصريين المتواجدين في الخارج.

وكانت مها عبدالسلام، لاعبة النادي ومنتخب الغطس، قد حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو والتي كان مقررا لها